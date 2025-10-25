Maduro pide despojar de la nacionalidad venezolana a Leopoldo López

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que ayer viernes Nicolás Maduro introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para retirar la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López.

Rodríguez agregó en su canal de Telegram que el procedimiento se realiza de conformidad con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.

Añadió que la medida es "en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros".

Sostuvo que la Cancillería y el SAIME procederán "de inmediato", conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte de López.

Caracas / Redacción web