03 de enero de 2026
Maduro declara estado de conmoción exterior en Venezuela tras "agresión militar" de EE.UU.

El comunicado fue leído en el canal del estado / Foto: Archivo

Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada". 

