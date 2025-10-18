Maduro anuncia activación total de Zonas de Defensa Integral para defender al país

El presidente Nicolás Maduro aseguró este sábado 19 de octubre que se completaron las Zonas de Defensa Integral en el país, como parte del plan denominado “Independencia 200”, ante la supuesta amenaza de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.

En un video publicado en Telegram, el mandatario aseguró que se completaron todos los estados y entidades federales, “están ya listas las 27 tareas fundamentales de la defensa integral de Venezuela".

Señaló que este sábado se completó el plan en los estados llaneros de Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico. "Vamos pues, en perfecta unión nacional, en la unión de todos los venezolanos que amamos nuestra tierra, que amamos nuestra patria y que deseamos seguir ganando por el camino de la paz", dijo.

El viernes, Maduro anunció la activación del plan “Independencia 200” en los estados Mérida y Trujillo, en los Andes venezolanos, así como en Lara y Yaracuy, en el oeste del país.

Operación

Una nota publicada por EFE destacó que la operación “Independencia 200”, anunciada en septiembre, se fue activando de manera progresiva desde la semana pasada en más de una decena de regiones, la mayoría costeras, así como en la insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe, y en estados fronterizos con Colombia, como Táchira, Apure y Amazonas, este también limítrofe con Brasil.

Maduro aseveró el jueves que el alto mando político y militar de su país está «más unido que nunca" en la defensa de la patria.

Asimismo, indicó que 6.2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana "como parte del sistema integral de defensa nacional".

Caracas / Tal Cual