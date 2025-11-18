Maduro a Trump: “El diálogo y la diplomacia no tienen alternativa, todo lo demás es un abismo sin fin”

El jefe de Estado, Nicolás Maduro se pronunció este lunes sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asomó la posibilidad de mantener conversaciones con Miraflores, señalando que “el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa” y que cualquier otra alternativa sería “un abismo sin fin” para la región.

Durante su acostumbrado programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario venezolano, dijo estar dispuesto a conversar Trump “face to face” (cara a cara). “El que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, decente y con experiencia para dirigir a Venezuela”, agregó.

“La posición invariable, histórica de Venezuela, que aprendí con el comandante Chávez como presidente cuando era canciller, es que el diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz ¿Cuál es la alternativa de la paz en América, en Suramérica, en el Caribe? ¿La guerra? No creo (…) el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa, todo lo demás es un abismo sin fin, las guerras eternas son un abismo sin fin, son base de destrucción y muerte como fue en Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar”, indicó.

Advertencia

A juicio de Maduro, un ataque militar contra Venezuela representaría “el fin político” de Trump y advirtió que existen sectores de poder en EE.UU. que se “empeñan” en presionarlo hacia esa vía.

“Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin de su liderazgo y de su nombre, y lo están provocando”, subrayó.

Recordó que el 06 de septiembre envió una carta de tres páginas al presidente Trump en la que le solicitó respeto absoluto al Derecho Internacional.

“Cuestionamos firmemente la amenaza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Y ratificamos lo que dice la Carta de Naciones Unidas, lo que dice nuestra Constitución, lo que dice nuestro pueblo. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo”, dijo Maduro.

Amenazas y preparación militar

Maduro rechazó también la criminalización contra el pueblo venezolano, asegurando que las amenazas de invasión contra el país se basan en un falso pretexto.

“Venezuela es una Nación de paz, no de delincuentes, y cuya naturaleza pacífica y trabajadora es reconocida a nivel mundial (…) Se busca amenazar con que se va a provocar una masacre, una invasión a un pueblo que sencillamente está en paz, no es un pueblo de delincuentes, jamás lo ha sido”.

De igual forma, acotó que luego de 16 semanas de agresión externa, el plan de ejercicios militares “Independencia 200” ha tenido un impacto significativo en el fortalecimiento de la capacidad defensiva integral del país.

Señaló que la revitalización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la expansión de la Milicia Bolivariana constituyen una respuesta pacífica pero necesaria a la agresión psicológica y las acechanzas imperiales que se han registrado por más de cuatro meses.

Indicó que, aunque el poderío militar nacional es “modesto e importante”, su filosofía es estrictamente defensiva. “Nuestro Poder Militar no está pensado para tener bases militares en el exterior, no está pensado para colonizar las islas del Caribe, por ejemplo, nuestro Poder Militar no está pensado para invadir Colombia, no está pensado para invadir ningún país”, recalcó.

Caracas / Rodolfo Baptista