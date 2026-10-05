Madre de Hugo Marino exige a Dinorah Figuera pedir información sobre el paradero de su hijo

Beatriz de Marino, madre del economista y submarinista Hugo Marino Salas, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, que requiera al Gobierno de Delcy Rodríguez datos concretos sobre la ubicación de su hijo, de quien se desconoce el paradero desde hace 2.723 días.

A través de la red social X, De Marino instó a Figuera y a los demás integrantes de la delegación opositora en la mesa de negociación a interceder por la causa de su familiar. «¿Cuándo será que usted y los demás integrantes de la mesa de negociación exigirán saber dónde está Hugo Marino? Hoy son 2.722 días de su desaparición forzada. La desaparición forzada es el delito más cruel que existe, por favor no se le olvide», escribió en la plataforma.

Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aprehendieron a Marino Salas el 20 de abril de 2019 tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Desde esa fecha, sus allegados denuncian un esquema de ocultamiento que tipifican como desaparición forzada.

En mayo pasado, De Marino solicitó de manera pública una fe de vida al fiscal general, Larry Devoe. Asimismo, la madre —quien reside en el exterior— denunció que el exfiscal general Tarek William Saab la bloqueó en redes sociales luego de sus reiterados intentos por establecer contacto con el Ministerio Público por esa vía.

El caso escaló a organismos internacionales. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la adopción de medidas provisionales de carácter obligatorio, con base en la gravedad de la situación y el riesgo de daños irreparables. Hasta la fecha, el Estado venezolano mantiene silencio sobre la localización y el estado de salud del ciudadano.

Puerto La Cruz / Redacción web