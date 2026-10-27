Machado se reúne con familiares de presos políticos y dirigentes tras regreso a Venezuela

La líder opositora María Corina Machado se reunió este martes con más de 100 familiares de presos políticos, así como con 33 dirigentes de los partidos de las coaliciones Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Alianza por Venezuela (AVE) y otros aliados independientes, tras su regreso al país.

A través de X, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, compartió fotografías del encuentro entre la exdiputada y familiares de presos políticos.

"Entre abrazos y testimonios, reafirmó su compromiso con la justicia y la libertad de todos los venezolanos", señaló el comité en la publicación.

Igualmente, Machado se reunió con dirigentes políticos que conforman la PUD -Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei, ProVe-, así como de la AVE que agrupa pequeñas organizaciones como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados, Vanguardia Popular, entre otros.

La reunión se dio para avanzar "en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional", indicó en X el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado.

De acuerdo con lo reseñado por EFE, se espera que la líder opositora ofrezca su primera rueda de prensa el próximo jueves tras volver al país.

Caracas / Redacción web