Consecomercio propone un nuevo régimen laboral equilibrado

El sector comercial organizado del país mantiene expectativas favorables sobre la revisión de las normativas de trabajo actuales.

José Gregorio Rodríguez, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), indicó que existe una coincidencia general entre los trabajadores, los empresarios y el Ejecutivo nacional al considerar que "el actual régimen de prestaciones no beneficia a nadie y hay que buscarle modificaciones".

La propuesta principal apunta hacia la construcción de un punto de equilibrio que armonice el crecimiento económico con la preservación de los derechos sociales de los colaboradores.

El dirigente gremial señaló, desde Porlamar, municipio Mariño, del estado Nueva Esparta, que el objetivo es permitir que los empleados "puedan comenzar desde el mismo día a tomar sus propias decisiones", evitando la acumulación de pasivos laborales extensos.

Asimismo, las discusiones tripartitas buscan vincular, de manera directa, la relación laboral con la productividad y el incremento en la generación de empleo.

Transformación

Rodríguez destacó la necesidad de transformar esquemas rígidos anteriores en una "estabilidad laboral relativa" que facilite la mejora progresiva de las remuneraciones.

El sector empresarial enfatiza que la gestión interna de las compañías debe desarrollarse de forma respetuosa y sin interferencias en su operatividad.

Las organizaciones involucradas, como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecanaras), continúan evaluando alternativas para consolidar un marco normativo que resulte funcional y beneficioso, tanto para el sector privado como para la masa laboral.

Mario Guillén Montero / Nueva Esparta