Dirigentes juveniles de Nueva Esparta destacan la llegada de María Corina Machado como impulso para la democratización de Venezuela

Jóvenes dirigentes políticos del estado Nueva Esparta expresaron sus posturas sobre el regreso de la líder opositora María Corina Machado al escenario público nacional.

Los voceros juveniles, pertenecientes a distintas organizaciones políticas, coincidieron en que este hecho inyecta una renovada fuerza a los ciudadanos, consolida la unidad de las fuerzas democráticas y redefine el panorama político de cara a la restitución de la institucionalidad en el país.

Joscar Narváez, representante de Alianza Bravo Pueblo, destacó la respuesta multitudinaria de la ciudadanía en todo el territorio nacional al recibir a la dirigente.

Desde su perspectiva, este acontecimiento reafirma la voluntad de cambio popular e impulsa la inclusión del sector mayoritario de la oposición en el diálogo impulsado con acompañamiento internacional para alcanzar un proceso electoral transparente.

Por su parte, Cristofer Salazar, secretario juvenil de Acción Democrática (AD) en Resistencia en Mariño, reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con la redemocratización de Venezuela.

Salazar hizo un llamado directo a la juventud para asumir una participación activa en la estrategia política y enfatizó la exigencia de elecciones presidenciales justas con un organismo electoral y autoridades judiciales imparciales.

Andrés Rivas, coordinador municipal de Antolín del Campo y relator de Derechos Humanos de Vente Venezuela, señaló que el retorno de la candidata dinamiza los procesos de cambio apoyados por la comunidad internacional.

Rivas instó a la población a asumir una mayor responsabilidad mediante la organización desde cada municipio para preparar las condiciones de un evento electoral libre y sin coacciones.

Asimismo, el dirigente subrayó que la amplia legitimidad obtenida por Machado la ratifica como la figura principal de la oposición.

A juicio de Rivas, las recientes manifestaciones populares demuestran que el objetivo común de las fuerzas de cambio es la pronta recuperación de las garantías democráticas y el espacio de participación para todos los partidos.

Desde Primero Justicia en el municipio García, José Vásquez planteó que la transición democrática debe sustentarse en la organización ciudadana de calle y en el respaldo a las negociaciones.

Vásquez enfatizó la urgencia de acordar garantías puntuales como la liberación de presos políticos, el nombramiento de nuevos poderes públicos y un cronograma electoral con observación internacional.

La juventud política insiste en ser protagonista activa dentro de este proceso de cambio y exige atención a las demandas de las universidades, el rescate educativo y el retorno de las familias en el exilio.

Los dirigentes consideran indispensable que la vocería nacional mantenga la inclusión de los jóvenes para construir soluciones reales y definitivas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero