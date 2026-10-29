Avior Airlines retomará vuelos entre Barcelona y Miami

Avior Airlines reanudará sus vuelos comerciales entre Barcelona y Miami a partir del próximo 20 de noviembre, en una rutaque contemplaría tres frecuencias semanales y que sería operada en alianza con la compañía estadounidense Eastern Airlines.

De acuerdo con el comunicado oficial, difundido por el sitio especializado Aviacionline, los itinerarios desde Miami están programados para los días lunes, miércoles y viernes a las 08:00, con llegada prevista a Barcelona a las 12:15.

Por su parte, el trayecto de regreso despegaría a las 15:00 para aterrizar en territorio estadounidense a las 17:15, en horario local. Así lo confirma el itinerario contemplado en la web de la aerolínea.

Con la activación de esta conexión, la empresa venezolana formalizaría su retorno a un mercado que permaneció cerrado desde 2019, hasta comienzos de este año, cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó la prohibición de operaciones aéreas comerciales entre ambos países.

Barcelona / Redacción web