Machado envía mensaje de apoyo y pide organización ante crisis en Venezuela

En un mensaje dirigido a los ciudadanos venezolanos, tanto a quienes permanecen en el país como a los que se encuentran en el exterior, la líder política María Corina Machado calificó el momento actual como uno de los más difíciles y dolorosos para la nación. Durante su intervención, la dirigente enfatizó la importancia de la unión y la acción colectiva para hacer frente a la situación.

Machado inició su discurso con palabras de afecto y solidaridad hacia la población. "Yo sé cómo se siente cada uno de ustedes", afirmó, tras hacer referencia al impacto emocional profundo que sufre el país debido a las pérdidas humanas y a las desapariciones que aún persisten. A pesar del panorama, la líder recordó a los ciudadanos que no están solos y que la fuerza reside en el apoyo mutuo.

Llamado a la acción y la solidaridad

La dirigente describió al pueblo venezolano como una nación buena, generosa, inteligente, resiliente y valiente. Bajo esta premisa, hizo un llamamiento directo a pasar a la acción a través del servicio y la estructuración comunitaria. "Este es un momento de servir y de organizarnos", recalcó, con el propósito de optimizar la ayuda.

Asimismo, Machado destacó la recepción de un importante respaldo por parte de la comunidad internacional, así como de múltiples muestras de generosidad de los venezolanos en el exterior y de aquellos que, a pesar de las dificultades internas, buscan la manera de aportar insumos esenciales.

Coordinación a través de plataformas digitalesPara garantizar la efectividad y seguridad en la distribución de la asistencia, así como el acompañamiento a los sectores más vulnerables —como los ancianos que perdieron sus hogares y los niños desamparados—, la política instó a la activación de las estructuras existentes. Solicitó el despliegue ordenado de las redes, los denominados "comanditos" y los nodos de participación.

Finalmente, dirigió a los interesados en cooperar o recibir información hacia los canales oficiales en redes sociales, específicamente a la cuenta @convzlacomando, donde se centralizan las indicaciones para canalizar el apoyo de manera eficiente. Machado concluyó con un mensaje de esperanza y fe, con la convicción de una pronta reconciliación para el país.

Caracas / Redacción web