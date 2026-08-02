Machado dice que no obstaculizará dialógo entre gobierno y oposición aunque no participe

La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que aunque ella y Edmundo González no formen parte del proceso de diálogo y negociaciones entre el gobierno y la oposición, representados por la actual Asamblea Nacional y de la electa en 2015, no lo obstaculizarán.
«Nosotros no formamos parte de elllo, no lo vamos a obstaculizar y lo acompañaremos en tanto cumpla el mandato que ha dado el pueblo de Veenzuela», dijo en referencia a las elecciones del 28 de julio de 2024, comicios que la oposición asegura ganó González y que denuncian les arrebató el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El proceso de diálogo que empezaría el pasado 1 de agosto, encabezado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la opositora Dinorah Figuera, impulsado por Estados Unidos, tendrá su primera reunión presencial la próxima semana en Caracas. Apenas se dieron a conocer quienes formarán parte de este, pero no se detalló la fecha exacta del encuentro.
Machado también se refierió a las decisiones políticas que ha tomado la administración de Donald Trump con respecto a la política de Venezuela y resaltó: «No se trata de mí como persona; esto se trata de los venezolanos».
En ese sentido, reiteró que mantiene buenas relaciones con funcionarios de EEUU y destacó que el presidente Trump tiene su número telefónico «y me ha llamado cuando quiere hablar conmigo». Afirmó que le ha agradecido por la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
En referencia a su regreso al país, la representante de Vente Venezuela insistió en que, pese a algunos cambios que se han dado en la nación, persisten «costos personales y son altísimos».
No obstante, Machado aseveró que su regreso ocurrirá: «Eso va a pasar, cuando terminemos de alinear todos estos procesos. Es una decisión tomada».
María Corina Machado describió lo que para ella debe ser un proceso de transición en el país y señaló que «está clarísimo». Detalló que debe ser un movimiento «donde la gente se apropia, es protagonista y vigilante y donde se sabe muy claro lo que se espera».
Insistió en que más que reuniones, se necesitan «resultados, hechos» y enumeró algunas condiciones esenciales para la transición: liberación de todos los presos políticos, tanto civiles como militares; los medios de comunicación trabajando libremente, desmontar los centros de tortura y desmantelar los órganos represivos.
También exigió un cronograma para las elecciones presidenciales, las parlamentarias y las regionales «para que sea la voz de la gente la que se expresa. Eso es la trasición» y adelantó que en la medida en que se cumplan esas condiciones, contarán con su apoyo.
Caracas / Tal Cual