Machado dice que no obstaculizará dialógo entre gobierno y oposición aunque no participe

La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que aunque ella y Edmundo González no formen parte del proceso de diálogo y negociaciones entre el gobierno y la oposición, representados por la actual Asamblea Nacional y de la electa en 2015, no lo obstaculizarán.

«Nosotros no formamos parte de elllo, no lo vamos a obstaculizar y lo acompañaremos en tanto cumpla el mandato que ha dado el pueblo de Veenzuela», dijo en referencia a las elecciones del 28 de julio de 2024, comicios que la oposición asegura ganó González y que denuncian les arrebató el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso de diálogo que empezaría el pasado 1 de agosto, encabezado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la opositora Dinorah Figuera, impulsado por Estados Unidos, tendrá su primera reunión presencial la próxima semana en Caracas. Apenas se dieron a conocer quienes formarán parte de este, pero no se detalló la fecha exacta del encuentro.

Machado también se refierió a las decisiones políticas que ha tomado la administración de Donald Trump con respecto a la política de Venezuela y resaltó: «No se trata de mí como persona; esto se trata de los venezolanos».

En ese sentido, reiteró que mantiene buenas relaciones con funcionarios de EEUU y destacó que el presidente Trump tiene su número telefónico «y me ha llamado cuando quiere hablar conmigo». Afirmó que le ha agradecido por la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En referencia a su regreso al país, la representante de Vente Venezuela insistió en que, pese a algunos cambios que se han dado en la nación, persisten «costos personales y son altísimos».

No obstante, Machado aseveró que su regreso ocurrirá: «Eso va a pasar, cuando terminemos de alinear todos estos procesos. Es una decisión tomada».

Sobre la transición

María Corina Machado describió lo que para ella debe ser un proceso de transición en el país y señaló que «está clarísimo». Detalló que debe ser un movimiento «donde la gente se apropia, es protagonista y vigilante y donde se sabe muy claro lo que se espera».

Insistió en que más que reuniones, se necesitan «resultados, hechos» y enumeró algunas condiciones esenciales para la transición: liberación de todos los presos políticos, tanto civiles como militares; los medios de comunicación trabajando libremente, desmontar los centros de tortura y desmantelar los órganos represivos.

También exigió un cronograma para las elecciones presidenciales, las parlamentarias y las regionales «para que sea la voz de la gente la que se expresa. Eso es la trasición» y adelantó que en la medida en que se cumplan esas condiciones, contarán con su apoyo.

Caracas / Tal Cual