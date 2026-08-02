domingo
, 02 de agosto de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Egresó I promoción de técnicos del Complejo José Ramón Camejo

agosto 2, 2026
Los jóvenes que integran la I promoción de técnicos profesionales en laboratorio clínico / Fotos: Cortesía

Unos 30 estudiantes egresaron como técnicos profesionales en laboratorio clínico (especialidad salud), en un acto realizado en el Complejo Educativo José Ramón Camejo de Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui.

"Estamos dando cumplimiento al plan de expansión de escuelas técnicas orientadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y esta es la primera promoción de técnicos de nuestra institución", dijo el director, Rubén Márquez.

Informó que también recibieron sus diplomas los 131 jóvenes que integran la XXII promoción de bachilleres en media general, que lleva por nombre el epónimo: "Bicentenario de Unidad Americana Congreso Anfictiónico de Panamá"

Además del personal directivo, docente, administrativo y obrero, al acto también asistieron padres y representantes, quienes se mostraron contentos y satisfechos por el logro de los jóvenes graduandos.

Cantaura / Danela Luces

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