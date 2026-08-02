Venezuela y República Dominicana iniciarán proceso para normalización de sus relaciones diplomáticas

A través de un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores informó que los Gobiernos de Venezuela y República Dominicana han acordado iniciar un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares.

La decisión sería el resultado del proceso de diálogo sostenido entre ambas partes y respondería al interés compartido de fortalecer los canales institucionales de comunicación.

"La implementación de esta hoja de ruta comprenderá, en una primera etapa, la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios consulares y, posteriormente, el avance hacia la normalización de las relaciones diplomáticas, conforme al cronograma que ambas partes convengan", detalló el informe.

El acuerdo contemplado sería en beneficio de los ciudadanos de ambos países y de "los vínculos históricos de amistad" que los unen.

Con este hecho, buscan reafirmar su voluntad de conducirse mediante el "diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional".

Caracas / Redacción web