Cruz Roja Venezolana desplegará operación humanitaria de dos años tras doble terremoto

A más de un mes del doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio, la Cruz Roja Venezolana anunció que mantendrá un plan de respuesta humanitaria coordinado durante los próximos dos años. La medida busca atender de forma integral a las comunidades impactadas y acompañar su proceso de recuperación a largo plazo.

De acuerdo con la organización, la emergencia ha entrado en una nueva fase centrada en garantizar asistencia continua frente a los desafíos que persisten en el territorio. El presidente de la institución, Luis Manuel Farías, enfatizó que la magnitud de la tragedia exige un compromiso sostenido, calificando el despliegue como la mayor respuesta humanitaria desarrollada en el país.

Según el balance más reciente, el operativo concentrado principalmente en Caracas y La Guaira ha alcanzado las siguientes cifras de atención:

7.600 atenciones en materia de salud.

5.700 personas beneficiadas con la entrega de insumos.

3.500 familiares conectados o con contacto restablecido.

3.150 personas con acceso garantizado a agua segura.

Para el desarrollo de las labores, la Cruz Roja Venezolana cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el apoyo de 14 Sociedades Nacionales.

Asimismo, la institución mantiene activos servicios de conectividad y restablecimiento de contactos familiares a través de unidades móviles y un punto fijo ubicado en el campo de golf de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Barquisimeto / El Impulso