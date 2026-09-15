LVBP suspendió a cuatro jugadores por violar el Programa Antidopaje

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció este martes 15 de septiembre la suspensión de cuatro jugadores por violaciones al Programa Antidopaje durante la temporada 2025-2026.

Rougned Odor, de los Navegantes del Magallanes, recibió una suspensión de 13 juegos por una infracción relacionada con estimulantes.

En el caso de los Bravos de Margarita, Osmer Morales fue suspendido por 20 juegos por una infracción relacionada con anabolizantes, mientras que Melvi Acosta recibió una sanción de 13 encuentros por la misma categoría de sustancia.

Ángel Cuenca, de los Caribes de Anzoátegui, también fue suspendido por 13 juegos por una infracción relacionada con anabolizantes.

Puerto La Cruz / Redacción web