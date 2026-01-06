Luisanyelis Lárez resultó ganadora de la novena edición de “Talento infantil y juvenil de Cajigal”

La joven Luisanyelis Lárez, con el tema “Tarde lo conocí”, en versión vallenato, se alzó con el triunfo en la novena edición del concurso “Talento infantil y juvenil de Cajigal”, en el estado Sucre, que recoge a los mejores exponentes del canto, en una gala en la cual muestran sus habilidades vocales.

La gala se celebró el pasado 29 de diciembre, bajo la organización de la maestra Lucrecia Carreño, en conjunto con la Alcaldía de Cajigal, con la colaboración del alcalde Eric Campos y su esposa, Geraldine Zapata, a la cual se sumó Ángel Luiggi, organizador local.

Crisliannys Reyes, en el segundo lugar, y Daniela López, en el tercero, escoltaron a la ganadora en el cuadro de honor.

Aportes

El evento también contó con el aporte de comerciantes locales, que apadrinaron a los participantes y un equipo de talentos y preparadores musicales, que cada año se esfuerzan para garantizar un espectáculo de calidad profesional.

Resaltaron los organizadores que en cada talento se ha invertido con una plataforma cultural, que realza al municipio Cajigal.

El concurso contó con un jurado calificador de excelencia, encabezado por la cantante Ludy Rodríguez, quien visitó desde Maturín, donde hace vida artística,

Anunciaron que para la décima edición tendrán grandes sorpresas, con el inicio de la organización a partir desde el mes de febrero próximo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano