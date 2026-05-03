Luis Montero fue el Jugador Más Valioso del Mes de Abril en la SPB 2026

Tan imparable como sus Cocodrilos de Caracas estuvo el dominicano Luis Montero durante abril, lapso en el que el conjunto saurio perdió solo un encuentro en 11 presentaciones, comandados por su aporte integral en casi todos los apartados estadísticos del juego, actuación que no pasó inadvertida ante los periodistas especializados y facultados para elegirlo como el Jugador Más Valioso (JMV) del Mes de Abril en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026.

Humberto Contreras, jefe del departamento de prensa de la SPB, informó que la polivalencia del quisqueyano se reflejó al máximo en el periodo considerado, en el que alcanzó hasta 6 doble-dobles en 11 partidos disputados y se encimó como el líder reboteador del certamen, haciendo más notable su aporte el hecho de estar actuando como un jugador que ha asumido parcialmente el papel de ser el base armador del equipo, ante la ausencia de uno natural y fiable en el conjunto saurio.

Montero finalizó esta segunda tanda con 14.1 puntos por compromiso, aunque contribuyó además con 10.9 rebotes, 5.6 asistencias y 2.2 robos. Asimismo, arrojó la valoración personalizada promedio más elevada con 25.5 y su porcentaje de tiros doble fue de 64%, todo en 32.5 minutos por cada uno de los 11 compromisos en los que actuó, todos como titular.

Tan sobresaliente fue el accionar de Montero en este segundo mes de campaña, que tuvo tres jornadas en la que terminó con al menos 35 de valoración, siendo la del 15 de abril frente a Guaiqueríes de Margarita en el Parque Naciones Unidas, una de las más destacadas para jugador alguno en la campaña cuando finalizó con 42 de valoración, tras totalizar 27 tantos, 14 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperaciones.

Gran recompensa

Para Luis Montero, el reconocimiento mensual resulta como la primera gran recompensa en lo que ha sido una campaña de ensueño, tanto en lo personal como en lo colectivo. Pues su nombre aparece en el Top 10 de al menos 17 lideratos estadísticos que contempla la liga en sus registros del vigente certamen, incluidos el de Valoración Personal totalizada, en el que es primero con 490.0.

“The Ghost” también es primero en rebotes defensivos totales y promedio, con 173 y 8.2, respectivamente. De igual modo lo es en rebotes totales y promedio (219 y 10.4); sexto en asistencias totales y promedio con 104 y 5.0; es tercero en recuperaciones totales con 46 y en robos promedios es cuarto con 2.2 por juego.

Para agenciarse la distinción Montero rozó la unanimidad en las votaciones al contabilizar 14 de los 15 votos posibles al primer lugar y uno para el segundo (44 puntos en total) y así imponerse

por amplio margen al estadounidense Nahziah Carter de Gaiteros del Zulia, que obtuvo solo 1 sufragio al primer lugar, 12 al segundo y 2 para el tercero, para 29 tantos en total en las papeletas.

Para Carter fue un mes de gran cosecha, la mejor para él en su corta travesía por los tabloncillos venezolanos. Tras la ausencia por lesión de Luis “Tapipa” Duarte, el importado cargó con lus musicales en hombros y tuvo actuaciones destacadas; de hecho, alcanzó el mejor promedio de puntos entre los considerados al premio con 20.9 por encuentro. Tuvo además 4.3 rebotes, 3.9 asistencias y 2.1 roobos en los 12 desafíos en los que estuvo sobre la cancha, en 10 de ellos los zulianos salieron airosos.

Líderes del Quinteto Ideal

Tanto Montero como Carter lideraron el Quinteto Ideal del mes, en el que también figuraron Malik Dime (Marinos de Anzoátegui), Delwan Graham (Diablos de Miranda) y Heissler Guillent (Pioneros del Ávila).

Dime, que no es precisamente reconocido como un elemento ofensivo, ante la baja producción de diversos integrantes de la importación oriental, tomó la batuta y se hizo amo y señor de los tableros, generando frutos en ambos costados de la cancha, pues se convirtió en el líder bloqueador de la actual justa y sus números en abril fueron dignos de reconocimiento con 11.7 unidades, 10.3 rebotes, 1.8 tapones y 1.2 habilitaciones.

Graham, por su parte, tuvo un estallido de talento como no se había visto en sus pasantías anteriores por el circuito, imponiendo su figura no solo en el poste bajo, sino incluso en el perimetro para totalizar 14.4 puntos, 7.9 rebotes, 4.4 asistencias y un más que aceptable 34% de acierto en disparos triples, nada despreciables para un jugador que se desempeña entre las posiciones de ala-pívot y pívot mayoritariamente,

Por el lado de los criollos sacó la cara Heissler Guillent, quien hasta ahora se exhibe como uno de los mejores pilotos del circuito y en abril lo ratificó de tal manera, que se encimó en el liderato de los asistidores (6.7 por careo) y arrojó medias de 13.2 contables, 7.5 habilitaciones, 3.9 rebotes, y 1.0 robos en los 13 compromisos que tuvo su Pioneros.

Caracas / Redacción Web