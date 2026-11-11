Reportan que se restableció suministro de agua en áreas del casco central de Anaco

Luego de más de dos semanas con fallas en el suministro de agua, los residentes de las calles 24 de Julio y Colón, en el casco central del municipio Anaco del estado Anzoátegui, reportaron que comenzó a llegar el líquido por tuberías.

"Anoche finalmente llegó el agua. Es un alivio porque es muy incómodo estar sin el servicio y estuvimos más de 15 días comprándola", dijo una residente de la calle 24 de Julio.

En la calle Colón, los vecinos se habían quejado porque el surtido sólo se realizaba a altas horas de la noche y debían pasar largo rato tratando de almacenar poca cantidad de agua.

"Ya pude llenar los envases con una manguera sin tener que esperar tanto rato. El agua está llegando con más presión", comentó un ama de casa que vive en la calle Colón.

Nada oficial

Aunque la comunidad no fue informada oficialmente sobre la causa del problema que los afectó por más de dos semanas, algunos residentes manejaron la versión extraoficial que indicaba que se había averiado el pozo que los abastece, el cual se encuentra ubicado en el área del aeropuerto de la ciudad.

"Nadie dijo nada sobre lo que pasó. Si se echó a perder algo, gracias a Dios ya lo repararon", dijo un vecino.

Anaco / Danela Luces