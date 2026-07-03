Los colegios privados de Nueva Esparta estiman culminar el año escolar con normalidad luego de los sismos

La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) en el estado Nueva Esparta informó que, a diferencia de otras regiones del país, los planteles de la isla de Margarita se mantienen enfocados en finalizar sus cronogramas académicos de la manera más regular posible.

Tras la suspensión de clases decretada por el Gobierno nacional debido a los recientes movimientos sísmicos, el gremio del sector privado en la región insular evaluó el impacto de la medida y estableció una estrategia propia para no alterar significativamente el calendario escolar.

Tatiana Bowen, presidenta de Andiep en la entidad, explicó desde el Colegio Agua Viva en Playa Moreno, municipio Maneiro, que las instituciones privadas del estado se encuentran en la fase final de evaluaciones y entregas de proyectos pedagógicos. "A diferencia de la zona capitalina y central, en Margarita estamos enfocados en culminar nuestros cronogramas de acuerdo con las planificaciones internas de cada colegio", señaló.

La dirigente destacó que las evaluaciones estaban culminadas en un 80%, lo que hace más flexible la culminación del año escolar en caso de que el Ministerio de Educación decida poner fin al período de manera anticipada. Sin embargo, la prioridad del gremio va más allá de lo académico. "Más que las evaluaciones, estamos tratando de cuidar la salud emocional de nuestros estudiantes y del personal", enfatizó Bowen.

Para garantizar este acompañamiento, cada institución educativa afiliada a Andiep cuenta con especialistas en psicología y psicopedagogía, además de una red de psicólogos alternativos que brindan apoyo. La contención emocional es un pilar fundamental para la comunidad escolar en este contexto.

La estrategia en la región contempla un uso eficiente de los días restantes para el cierre administrativo de las notas y las actividades de secretaría. Bowen subrayó la importancia de mantener una comunicación constante con los representantes para concretar los procesos de inscripción del próximo período y la entrega de los respectivos boletines informativos.

El sector educativo privado ratificó su compromiso de seguir los lineamientos de las autoridades correspondientes y mantener el resguardo de la comunidad escolar.

Sobre la matrícula para el próximo año escolar, Bowen indicó que este tema se evaluará más adelante, cuando se pueda tener más clara la situación del país y de cada familia. Actualmente, Andiep agrupa a 23 escuelas privadas en Nueva Esparta, que trabajan de manera coordinada para asegurar que los estudiantes completen los contenidos programados para este año escolar 2025 - 2026.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero