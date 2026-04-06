Localizan con vida a septuagenario desaparecido en Barcelona

Tras más de 24 horas de intensa búsqueda, autoridades policiales confirmaron el hallazgo con vida de Óscar Emilio Gómez, de 76 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la mañana del domingo.

Fue encontrado en el cerro Tumba de Bello, ubicado en el sector Tronconal III de la capital anzoatiguense. Según reportes oficiales, un ciudadano que realizaba actividades deportivas en la zona reconoció al abuelo y alertó de inmediato a los cuerpos de seguridad, para que procedieran a localizarlo.

Condiciones físicas

Gómez, quien padece de la enfermedad de Alzheimer, presentaba un cuadro severo de deshidratación y descompensación física al momento de ser localizado.

Comisiones de rescate procedieron a su extracción del área montañosa para trasladarlo de urgencia al hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Las Garzas.

En el centro asistencial, el septuagenario permanece bajo observación médica para estabilizar sus valores, mientras familiares agradecen el apoyo de la comunidad en la difusión del caso.

Barcelona / Redacción Web