Lluvias intensas ocasionaron anegaciones y elevaron caudal del Guaire en Caracas

Las precipitaciones registradas durante la jornada de este sábado 10 de octubre ocasionaron fuertes anegaciones en diversas calles y avenidas de Caracas. Así lo confirmaron los reportes emitidos por los residentes de la capital en redes sociales.

Las inundaciones provocaron corrientes de agua de gran caudal en vías con pendientes pronunciadas y dificultaron temporalmente el tránsito, tanto peatonal como vehicular.

Ante este escenario, los organismos de gestión de riesgo y los cuerpos de rescate se desplegaron en las zonas vulnerables para realizar labores de monitoreo.

Caudal del Guaire

Además de las anegaciones, usuarios de las redes sociales advirtieron sobre un aumento considerable en varios cauces de la ciudad.

Entre los reportes difundidos, la cuenta Noticia058 informó que el río Guaire presentaba un nivel elevado y una corriente fuerte a la altura de Ciudad Banesco, en Bello Monte.

Caracas / Redacción web