Fedecámaras reitera necesidad de revisar método de cálculo de prestaciones sociales

Durante el desarrollo de la 82ª Asamblea Anual de Fedecámaras, el presidente de la institución, Felipe Capozzolo, enfatizó la necesidad de reestructurar el método de cálculo de las prestaciones sociales para garantizar la sostenibilidad de las empresas y hacer viable un incremento paulatino del ingreso de los trabajadores.

“Hay una expectativa importante acerca del incremento del ingreso. Por supuesto, es lógico que de parte de los trabajadores hay una expectativa importante del incremento del salario, que es distinto a ingresos. Y por supuesto de parte de las empresas privadas, del sector empresarial, hay una expectativa importante de que sean revisados los métodos de cálculo de las prestaciones sociales”, sostuvo Capozzolo en conversación con los medios de comunicación.

Según el informe difundido por el medio El Pitazo, a propósito de la alianza comprendida en la Red Venezolana de Medios Independientes (Remi), el vocero gremial aclaró la distinción entre elevar el ingreso mínimo mediante bonificaciones y ajustar el salario base de los trabajadores.

Argumentó que un aumento salarial directo genera pasivos laborales que las empresas no pueden absorber en las condiciones actuales de la economía, por lo que urgió a alcanzar un consenso en el marco de las discusiones sobre la Ley Orgánica del Trabajo.

“Insisto, no se trata solamente de hablar de ingreso por un lado, no se trata solamente de hablar de salario, no se trata de hablar solo de las prestaciones; hay que buscar el justo equilibrio y el espacio para que eso armonice”, aseveró. Señaló además que la modernización de los esquemas prestacionales busca un balance entre el Ejecutivo, la empresa privada y los trabajadores.

Competitividad y reducción de costos

Al ser consultado sobre la viabilidad de mejorar los sueldos en el sector privado, Capozzolo vinculó las remuneraciones al desempeño productivo de la industria y el comercio nacional. Destacó que el primer paso debe ser la superación de las trabas operativas que encarecen la producción en el país.

“En tanto y cuanto la empresa privada pueda crecer, pueda hacerse más competitiva, podamos superar el gravísimo problema de costo que tenemos en Venezuela, nosotros podremos abordar la posibilidad de pagar más y mejor”, precisó el dirigente empresarial.

Con relación a los plazos de las mesas de consenso social instaladas con el gobierno, adelantó que se proyecta concretar resultados en el corto plazo. “Lo que yo creo haber escuchado es que se está trabajando para que haya respuesta en el tema del ingreso de los venezolanos, en el tema salarial y en el tema de la ley antes de que lleguemos a diciembre, antes de que termine el año”, indicó.

Servicios, carga fiscal y restricción crediticia

El presidente de Fedecámaras señaló que las fallas recurrentes en el servicio eléctrico, la elevada presión tributaria y la escasez de financiamiento bancario limitan la capacidad de pago del empresariado.

Sobre el sistema eléctrico, refirió que las continuas interrupciones diarias paralizan la actividad industrial en las regiones. Frente a ello, respaldó el anuncio de una reforma legal que permita la participación privada y la autogeneración de energía.

En materia crediticia, contrastó que mientras en países como Colombia o Brasil la cartera de crédito representa alrededor del 50 % de su Producto Interno Bruto (PIB), en Venezuela el financiamiento no alcanza el 4 % del PIB. Para mitigar este déficit, anunció una gira europea en noviembre por España, Italia, Bruselas y Hamburgo a fin de atraer inversiones extranjeras y solicitar un Sistema General de Preferencias (SGP) para las exportaciones venezolanas.

Caracas / Redacción web