Vecinos de Macarapana piden atención para la vialidad interna de la parroquia

En la parroquia Macarapana del municipio Bermúdez, estado Sucre, los problemas con los servicios públicos afectan a los habitantes. Entre ellos figuran los derrames de aguas servidas en el río Chuare, que generan quejas y malestar entre los vecinos.

El estado de la vialidad y los daños que ocasiona tanto a los vehículos como a los transeúntes también son motivo de descontento.

Luis Azócar, habitante de la parroquia, señaló que hay tramos sin asfaltar desde hace más de dos años, luego de trabajos realizados en las cloacas. Entre los puntos afectados mencionó el área detrás de la iglesia La Trinidad y el sector Choro Choro.

Otro caso que destacó es el de la avenida Alcides Guevara, donde un muro permanece caído desde hace aproximadamente 14 años. “Está en muy mal estado toda la parroquia en asfaltado y eso es malo, estamos malos”, expresó.

Por su parte, Milagros Morales, residente de Villa Royet, llamó la atención sobre las condiciones de la pasarela que conduce a su comunidad. “La pasarela es el único paso cuando llueve, está en muy mal estado debido a la falta de mantenimiento”, afirmó.

Peligro

En el sector Choro Choro, por donde circula el transporte público, Jessica Ramos se quejó de las molestias que ocasiona el polvo debido a la falta de asfaltado. Según indicó, la vía lleva 10 años sin ser pavimentada, luego de que fuera intervenida para realizar trabajos de saneamiento. “No podemos estar tranquilos en la casa porque a cada rato hay ese polvero”, manifestó.

Ramos también señaló que se han registrado accidentes debido a las irregularidades de la vía. La vecina Yadira Guzmán coincidió en la necesidad de pavimentar el tramo cuanto antes, pues, según dijo, los niños padecen gripe y alergias. “Estamos expuestos a los accidentes”, agregó.

Guzmán explicó que los vehículos deben frenar al llegar a los obstáculos, lo que dificulta la circulación. “Queremos que vengan a ver si solucionan rápido, que pongan un poco de asfalto o cemento, también sirve”, pidió.

José Vargas, otro residente, indicó que los niños deben caminar “pegaditos” a la orilla de la vía porque los conductores no respetan ni los reductores de velocidad y transitan sin precaución. “Nosotros necesitamos con urgencia que resuelvan este problema”, expresó.

Sucre / Yumelys Díaz