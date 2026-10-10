Más de 100 personas se postularon para participar en renovación del TSJ

Más de 100 representantes de la sociedad civil de Venezuela se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar, junto a una comisión parlamentaria, a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Así lo informó el diputado opositor Luis Florido este viernes, cuando concluye el proceso de postulaciones para evaluar a 12 miembros de la sociedad civil.

Según un audio compartido en la red social X por su facción, el Grupo Parlamentario Libertad, dada la cantidad de postulaciones, es probable que la evaluación de las candidaturas tome más tiempo.

"Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto", precisó Florido, de acuerdo a los reportes de EFE.

Tras el cierre este viernes del proceso de postulaciones, se iniciará la evaluación de los postulados de la sociedad civil. Una vez seleccionados estos 12 representantes, se integrarán a los 11 diputados que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

Este comité preseleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final a la Asamblea Nacional (AN), que se encarga de la elección definitiva de los jueces.

Caracas / Redacción web