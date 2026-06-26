Llegó a Venezuela la primera carga de equipos de rescate de EE. UU.

La Embajada de los EE.UU. en Caracas informó este viernes que ya arribó al país la primera carga aérea de equipamiento destinada a apoyar a dos equipos especializados de búsqueda y rescate de Estados Unidos, que se incorporarán a las operaciones en el terreno tras los recientes eventos de emergencia.

Según el mensaje difundido en su cuenta oficial, estos equipos están conformados por cerca de 80 expertos cada uno, incluyendo bomberos, médicos y ingenieros estructurales, con el objetivo de reforzar las labores de localización de sobrevivientes y atención en escenarios de alta complejidad.

Asimismo, se detalló que los grupos cuentan con 12 caninos entrenados para la detección en escombros, lo que incrementa la capacidad operativa en zonas afectadas por colapsos estructurales.

La embajada señaló que tanto el personal como el material especializado ya están siendo posicionados para trasladarse a las áreas más impactadas y comenzar operaciones tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan.

Caracas / Redacción web