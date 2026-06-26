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, 26 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Llegó a Venezuela brigada de rescate enviada por México para apoyar tras los terremotos

junio 26, 2026
Al menos 261 efectivos mexicanos apoyarán en las labores de rescate en Venezuela

La noche de este jueves 25 de junio arribó a Venezuela el contingente de rescate enviado por el Gobierno de México para reforzar las labores de búsqueda y salvamento tras los terremotos que afectaron al país. La misión llegó a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con personal especializado y ayuda humanitaria.

Según informó el Gobierno mexicano en un comunicado, el despliegue, autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está integrado por 261 efectivos: 240 elementos del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional. La brigada incluye médicos, enfermeros, camilleros, especialistas en búsqueda y rescate, así como 18 binomios canófilos entrenados para localizar personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

Además del personal, la misión transportó 4,4 toneladas de herramientas, materiales y equipos para las operaciones de rescate, así como 2,7 toneladas de insumos médicos destinados a la atención de los afectados. Las autoridades mexicanas también informaron que está previsto el envío adicional de ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas de equipos para fortalecer las labores de auxilio. Una vez en territorio venezolano, el contingente evaluará la situación para determinar si será necesario ampliar el apoyo desplegado.

Caracas / Redacción web

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