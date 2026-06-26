Llegó a Venezuela brigada de rescate enviada por México para apoyar tras los terremotos

La noche de este jueves 25 de junio arribó a Venezuela el contingente de rescate enviado por el Gobierno de México para reforzar las labores de búsqueda y salvamento tras los terremotos que afectaron al país. La misión llegó a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con personal especializado y ayuda humanitaria.

Según informó el Gobierno mexicano en un comunicado, el despliegue, autorizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está integrado por 261 efectivos: 240 elementos del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional. La brigada incluye médicos, enfermeros, camilleros, especialistas en búsqueda y rescate, así como 18 binomios canófilos entrenados para localizar personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

Además del personal, la misión transportó 4,4 toneladas de herramientas, materiales y equipos para las operaciones de rescate, así como 2,7 toneladas de insumos médicos destinados a la atención de los afectados. Las autoridades mexicanas también informaron que está previsto el envío adicional de ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas de equipos para fortalecer las labores de auxilio. Una vez en territorio venezolano, el contingente evaluará la situación para determinar si será necesario ampliar el apoyo desplegado.

Caracas / Redacción web