Llegaron a Venezuela 372 migrantes repatriados desde Bolivia y México

Un total de 372 migrantes regresaron este jueves a Venezuela en dos vuelos de repatriación provenientes de México y Bolivia -el primero que coordina el Gobierno de Nicolás Maduro desde el país andino-, informó el Ministerio de Interior.

A través de Instagram, la cartera de Estado precisó que desde suelo boliviano viajaron 59 personas, incluidas algunas que residían en Ecuador, Chile y Perú.

El grupo estaba conformado por 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas, detallaron las autoridades.

Por su parte, el avión que partió desde México, trasladó a 313 migrantes (108 mujeres, 69 hombres, 61 niños y 75 niñas). El ministerio no especificó si eran connacionales deportados de Estados Unidos.

En julio pasado, el titular de Interior, Diosdado Cabello, planteó la posibilidad de organizar vuelos desde territorio boliviano hasta Venezuela para recoger a migrantes en Perú y Chile, países con los que la Administración de Maduro no mantiene relaciones diplomáticas.

Desde principios de año, han retornado a Venezuela más de 10.000 migrantes, según cifras del Gobierno, que argumenta que estos viajes son gestionados por el programa oficial 'Gran misión vuelta a la patria', que promueve el regreso voluntario.

En enero, Caracas y Washington, sin lazos diplomáticos desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación, tras el que ha aumentado la frecuencia de los vuelos.

Hasta ahora, Venezuela solo había recibido migrantes desde Honduras, México y Estados Unidos.

Entretanto, el chavismo acusa a Washington de mantener "secuestrados" a 66 niños migrantes venezolanos, que fueron separados de sus padres deportados del país norteamericano, y exige su retorno.

Caracas / EFE