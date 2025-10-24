Llegan a Venezuela 312 migrantes repatriados desde EE.UU., entre ellos dos niños

Un total de 312 migrantes retornaron este viernes a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos dos niños que, según denunció el Gobierno nacional, fueron "separados injustamente" de su madre, quien llegó al país el pasado septiembre, informó el Ministerio de Interior.

A través de su cuenta en Instagram, la cartera de Estado indicó que entre los retornados, además de los dos niños, estaban 260 hombres y 50 mujeres, quienes llegaron en un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Según la nota oficial, se trata del vuelo número 80 de venezolanos repatriados, la mayoría desde EE.UU., que aterriza en el país en lo que va de año, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El pasado miércoles, un grupo de 208 migrantes retornó a su país en un vuelo de deportación procedente de la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, entre ellos una niña que, advirtió el Gobierno de Nicolás Maduro, fue "cruelmente separada" de su madre cuando esta fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU..

Este mes, Maduro informó que un total de 14.947 venezolanos han regresado a su país este año, después de que Caracas suscribiera un acuerdo de deportación con Washington el pasado enero.

Caracas / EFE