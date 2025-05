Llegan 183 migrantes desde EEUU vía Honduras: Cabello dice que hay más niños secuestrados

La tarde de este viernes 2 de mayo llegó el vuelo número 18, de la aerolínea Conviasa, con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, vía Honduras. Llegaron 183 migrantes, específicamente, 157 hombres y 26 mujeres.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció que en esta oportunidad no llegaron niños "como respuesta arrogante del imperialismo" tras la solicitud de que devuelvan a Maikelys Espinoza.

No obstante, señaló: "Lo cierto es que hay niños venezolanos secuestrados en EEUU, separados de sus familiares y estamos obligados a reclamarlos. Es el gobierno de EEUU separando y haciéndole daño a las familias venezolanas".

En este sentido, especificó que en el vuelo anterior recibieron a una adolescente de 17 años de edad que aseguró estuvo detenida en un centro para adultos, separada de sus padres y afirmó que después la deportación de los adultos, los otros dos menores quedaron bajo custodia de la administración de Donald Trump.

A juicio del funcionario, la líder de la oposición, María Corina Machado, es la responsable de "cualquier cosa que le pase a Maikelys Antonella Espinoza Bernal (niña de dos años separada de sus padres desde mayo de 2024) o a cualquier niño secuestrado en EEUU. No pueden inventarle a las personas que son del Tren de Aragua para separarlos de su familia", señaló.

Separación

Cabello desconoce la cantidad de niños venezolanos que han sido separados de sus padres en Estados Unidos y en líneas generales sostuvo que en tribunales de EEUU hay 30 mil denuncias de separación de sus padres, solo de la primera administración de Donald Trump, pero no aclaró de qué nacionalidades, y agregó que, en la actualidad, una organización, sin precisar cuál, tiene denuncias de cinco mil niños separados de sus padres.

Una vez más, Cabello condenó que las autoridades estadounidenses no envíen la información completa de los migrantes que van a ser deportados, indicó que envían un listado con una cantidad de personas y que luego llega un número menor de ciudadanos: "Es el desorden que impera en el gobierno de Estados Unidos. A ellos no les importa nada, por eso no mandan a ningún niño", dijo.

Las autoridades venezolanas tampoco conocen cuántos venezolanos están detenidos en Guantánamo, Cuba, luego haber sido enviados desde Estados Unidos bajo acusaciones de ser peligrosos delincuentes.

Hasta este viernes 2 de mayo han regresado 3.646 venezolanos deportados desde EEUU. "Ojalá venga Maikelys en un vuelo y vengan todos los niños", dijo Cabello.

De la misma manera, el ministro insistió en que de todos los retornados, solo cinco tienen solicitud de captura por Interpol y que son juzgados de acuerdo con los delitos que hayan cometido. Detalló que otros 36 tienen algún registro por delitos cometidos en el país y son llevados a tribunales.

Caracas / Tal Cual