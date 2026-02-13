Llega a Venezuela un avión con 109 migrantes repatriados desde Miami

Un avión con 109 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este viernes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Telegram que llegaron 83 hombres, 15 mujeres, 10 niños y un adolescente de 17 años.

"Fueron atendidos por los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, quienes le aplicaron los protocolos correspondientes de atención integral para luego ser reinsertados a la sociedad", indicó la cartera de Estado.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 111 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado miércoles, arribaron 125 migrantes en un vuelo también proveniente de la ciudad de Miami, según informó el ministerio.

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes.

