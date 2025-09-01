Liz y Magic Juan se unen para lanzar una versión del Clásico "Ay Amor" (+Video)

El cierre de este 2025 llega lleno de sorpresas y es que uno de los éxitos históricos de Liz que inspiró a Karol G para la canción del momento ¨Papasito¨ vuelve a la palestra en una nueva versión y esta vez junto a Magic Juan lanzó una nueva versión del merengue "Ay Amor", que no pierde la esencia original que lo hizo un éxito continental, pero lo repotencia para esta era.

El video un clásico de espías donde Liz y Magic Juan se debaten entre amarse o eliminarse, tras cuatro minutos de suspenso y acción.

¨Quería hacer una canción con Magic desde hace tiempo habíamos explorado varias canciones pero un día Magic me dijo hagamos esto que es un éxito tuyo y yo acepte, cuando entre a estudio quede impactada y todo fluyó rápido, espero les guste¨, comentó Liz, exvocalista de Los Melódicos, en nota de prensa.

Nueva Etapa

Además, en esta nueva etapa que comienza con este tema se une al manejo de la Artista Remil ¨Cobi¨ Renna quien junto con Yosmar Oropeza se alían para regresar a los espacios internacionales y nacionales donde Liz tratará de mostrar su talento, una vez más.

¨Liz es una artista demasiado versátil, conocida en todo el mundo y con un carisma y presencia que difícilmente puede pasar desapercibida, no creo que haya una fiesta en América donde por lo menos una canción de ella no suene, ahora no solo sonará, sino que visitaremos cada ciudad y cada país para presentar su espectáculo en vivo¨,comentó "Cobi" Renna.

Caracas / Redacción Web