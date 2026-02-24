Liberaron a periodista que trabajó en el Departamento de Cultura de la gobernación de Anzoátegui

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la tarde de este martes fue liberada la periodista Marifel Guzmán, quien trabajaba en el Departamento de Cultura de la gobernación del estado Anzoátegui y fue condenada a 10 años de prisión "por denunciar en sus redes sociales un despido injustificado".

Guzmán estuvo presa desde el 7 de febrero de 2025 en los calabozos de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), en la ciudad de Lechería.

En su página web, el SNTP denunció que el arresto de la comunicadora social se produjo cuando funcionarios del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) se la llevaron de su casa, ubicada en el sector Boyacá II de Barcelona, bajo el argumento de que debía acompañarlos a entregar unos insumos al hospital Luis Razetti. Sin embargo, esa fue la última vez que sus familiares la vieron en libertad.

Marifel fue acusada de incitación al odio por unas publicaciones hechas en sus redes sociales, que más tarde fueron eliminadas de sus cuentas.

Esta sería la primera liberación que se da en el estado Anzoátegui tras la aprobación de la Ley Amnistía por parte de la Asamblea Nacional (AN). Antes, ya habían sido excarcelados algunos dirigentes, como es el caso de Ulises Martínez, coordinador del partido Vente en el municipio Simón Bolívar.

Barcelona / Redacción web