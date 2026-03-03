Liberaron a 10 jóvenes que estaban detenidos por caso de La Aduana

Los 10 jóvenes que fueron detenidos mientras jugaban Carnaval, el pasado 5 de enero, en el sector La Aduana de Barcelona, recibieron su carta de libertad.

Aun cuando la medida se produjo en horas de la noche del 25 de febrero, los familiares dieron a conocer la noticia este martes 3 de marzo.

La liberación se llevó a cabo en la sede principal de la Policía Municipal de Bolívar (Polibolívar), ubicado en el sector Colinas del Neverí.

En un video difundido por parientes de los excarcelados, se aprecia cómo fueron recibidos con besos y abrazos en las afueras del cuerpo policial.

Familiares consultados afirmaron que a los 10 jóvenes, quienes eran acusados de traición a la patria y asociación para delinquir, les otorgaron libertad plena.

Esta medida se produce tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional (AN) en días recientes.

Vale recordar que los jóvenes de este caso registrado en La Aduana fueron identificados como Nixon Leonel Romero Rodríguez, de 18 años de edad; Gabriel José Ruiz Bracho (19 años), Jhon Deivid Reyes (21), Ranier de Jesús González Guarimata (18), Josué David García Jiménez (20), Maikel Alexánder Rondón Salazar (19), Jesús Daniel Rondón Sifontes (18), Nelson Enrique Rendón Rodríguez (25), Reyner David Amaya García (18) y Yulfran Daniel Coropo Leal (19).

Del caso de La Aduana primero liberaron a los menores de edad a mediados de enero / Foto: Cortesía

Caso de adolescentes

Por este caso de La Aduana también detuvieron a 15 adolescentes, los cuales fueron excarcelados el 13 de enero, es decir, ocho días después del procedimiento.

Según los familiares, en principio todos recibieron libertad condicional bajo régimen de presentación cada 30 días.

No obstante, algunos parientes aseguraron que a la mayoría ya les otorgaron libertad plena.

Se conoció que al menos tres de los 15 menores de edad, los cuales tenían defensa privada, aún no han obtenido este beneficio.

Hasta ahora, estos 10 jóvenes y la periodista Marifel Guzmán son los únicos anzoatiguenses que estaban presos "por razones políticas" que han sido liberados, luego de la aprobación de la Ley de Amnistía.

Mientras tanto, el dirigente de Vente en el municipio Independencia, José Barrientos, sigue detenido en el Centro Penitenciario Yare II, desde hace más de 100 días.

Los 43 petroleros de Anzoátegui detenidos "por motivos políticos", reportados por el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, también continúan privados de libertad.

Puerto La Cruz / Redacción Web