Liberan a trabajadores que estaban detenidos por caso de explosivos en El Tigre

La tarde de este miércoles, 20 de mayo de 2026, se confirmó la liberación de ocho trabajadores de la empresa Servicios Integrales Leimar C.A, quienes sumaban nueve meses detenidos por el presunto hallazgo de material explosivo en un galpón, ubicado en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

A través de redes sociales, familiares y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informaron sobre las excarcelaciones de Óscar Leiva, Felipe Leiva, Óscar Leiva M., Wilmer Leiva, Carlos Soto, Luis Corvo, Diego Núñez y Daniel López lograron recuperar su libertad.

Los señalados permanecían arrestados desde agosto de 2025, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en La Yaguara, Caracas. Se les acusaba de terrorismo y asociación para delinquir.

"Hoy celebramos que esta familia vuelve a estar unida, pero no olvidamos que cientos de presos políticos siguen tras las rejas. Exigimos que se sigan produciendo liberaciones hasta que todos sean plenamente libres", reseñó Clippve en su cuenta de la red social Instagram.

Clamor familiar

Durante las recientes protestas de trabajadores del sector público en El Tigre, el caso de estos trabajadores resonó en la voz de sus familiares.

Liseth Leiva, en nombre de parientes de los entonces detenidos, hizo un llamado a diferentes figuras del gobierno "para que se tocaran el corazón" y velaran por un proceso justo.

En aquel momento, Leiva apeló a la misericordia, manifestando que la situación mantenía en desasosiego a madres, esposas e hijos de los trabajadores acusados.

Las liberaciones se producen un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara que 300 presos políticos serían excarcelados en el transcurso de esta semana.

El Tigre / Damary Díaz