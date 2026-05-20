Dirigente de ABP Sotillo visitó la escultura de César Pereira en Urbaneja

José Gregorio Robles, dirigente juvenil del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) de Sotillo, en el estado Anzoátegui, visitó este miércoles el municipio vecino Urbaneja, específicamente la escultura del fallecido activista juvenil César Pereira, para enviarle un mensaje al país.

Tras recordar a Pereira y el reciente deceso de Carmen Navas, días después de conocer la muerte de su hijo, el preso político Víctor Quero, Robles aseguró que la juventud está en la calle exigiendo justicia.

"Ahora tenemos nuevos mártires que entrarán en la efeméride de este país. Es por eso que desde acá, nosotros exigimos elecciones y el rescate de las instituciones. El país no necesita nuevos magistrados en el Tribunak Supremo de Justicia (TSJ), lo que requiere es democracia, lo que quiere es justicia. Por eso desde acá alzamos la voz y pedimos de una vez por todas que nombren nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE)", fue parte de lo expresado.

Respaldo a movimientos civiles

Es por ello, que Robles señaló que respaldan a todos los movimientos civiles y a las diferentes acciones de protesta pacífica, para lograr los objetivos.

A su vez, aprovechó de hacer énfasis de que no son 300 sino 500 presos políticos que deberían estar en libertad.

Urbaneja / Elisa Gómez