Liberan a hombre tras un año detenido por denunciar fallas del gas doméstico (+Video)

Marco José Palma Martínez, el hombre que fue detenido por denunciar el retraso en el servicio de bombonas de gas en Los Teques, fue liberado la madrugada de este viernes tras permanecer un año detenido. La información fue confirmada por la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, a través de su cuenta en la red social X.

Suju también difundió un video en el que se observa a Palma salir del recinto penitenciario y reencontrarse con sus familiares. La liberación se produjo luego de que la Corte de Apelaciones anulara la sentencia de 15 años de prisión que le había impuesto el tribunal de la causa, según informó su abogado, Guillermo Heredia.

Palma fue detenido el 6 de enero de 2025, luego de enviar un audio de WhatsApp que circuló en grupos vecinales, en el que denunciaba haber pagado por el servicio de gas doméstico sin recibir la bombona tras un mes de espera. En el mensaje, también alertaba que niños y adultos mayores de su comunidad no podían cocinar debido a la falta del suministro.

También advertía sobre una posible protesta en la carretera vieja Caracas–Los Teques.

Por estos hechos, las autoridades le imputaron el delito de incitación al odio, una acusación que fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos desde el momento de su detención.

Los Teques / Redacción Web