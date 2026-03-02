Liberados un activista y dos escoltas de Machado, anuncia su partido (+Video)

El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la Nobel de la Paz María Corina Machado, anunció este lunes la liberación del activista Julio Velazco y de dos integrantes del equipo de seguridad de la exdiputada, Milciades Ávila y Edwin Moya, en medio de una amnistía aprobada en febrero.

Velazco había sido detenido en septiembre de 2025, tras lo que "permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación", según una nota del partido.

Velazco se reencontró con su familia, tras ser liberado / Video: Vente Venezuela

Mientras tanto, Ávila y Moya se encontraban presos desde septiembre de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año, proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

Festejo

VV celebró las liberaciones, al afirmar que significan "un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados", así como "un paso más en la lucha por la justicia en Venezuela".

Por su parte, Marcos Velazco, hijo del activista y dirigente nacional de VV, expresó en X que la libertad de su padre "no es un gesto ni una concesión: es el reconocimiento de un derecho que jamás debió ser vulnerado".

"Vuelve a casa. Nunca debió estar preso. Nunca debió ser desaparecido ni aislado de los suyos", dijo.

Estas liberaciones se producen en la segunda semana de la amnistía promulgada el pasado 19 de febrero y en el contexto de un "nuevo momento político" declarado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

Ley de amnistía

La Ley de Amnistía para casos de presos políticos contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

Rodríguez pidió a la comisión especial creada para garantizar el cumplimiento de la norma que se revisen los casos "no contemplados".

Desde el 19 de febrero, la Justicia venezolana ha recibido un total de 9.060 solicitudes, informó este lunes el presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza.

En X, el diputado informó que la amnistía ha beneficiado a 245 personas que estaban "privadas de libertad" y a 5.383 que tenían medidas cautelares, lo que suma, subrayó, 5.628 casos con libertad plena.

Caracas / EFE