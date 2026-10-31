Leones del Caracas derrotó a Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta

Leones del Caracas logró la división de honores en su primera visita a la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en una serie de dos encuentros. Esto producto a una victoria de 9 carreras por 4 para dividir en esta gira y viajar de regreso a la Capital, para enfrentar a Caribes de Anzoátegui en calidad de local, los días sábado y domingo.

En esta oportunidad, el conjunto melenudo mostró una mejor versión con respecto a su pitcheo y en su ofensiva. Motivos suficientes para imponerse a Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta de Porlamar.

Según una nota de prensa del departamento de prenaa de los felinos, Nic Swanson, una vez más, dio un paso al frente para sacar la cara por la rotación de Leones. El derecho estadounidense cumplió con una actuación de cuatro innings y dos tercios, permitió tres hits y dos carreras limpias; mientras que regaló tres y ponchó a tres bateadores para irse sin decisión.

Extrabases capitalinos

Caracas ante el pitcheo insular, sumó seis extrabases. Los mismos estuvieron divididos en cuatro dobles y un par de jonrón, siendo los encargados de desplegar su poder: Leandro Cedeño y Lenyn Sosa.

Con respecto a los dobles, José Rondón sigue aumentando su cifra en la actual temporada a cuatro, mientras que Cedeño llegó a cinco y Jhonny Pereda llegó a la intermedia en un par de oportunidades.

Continuando con los más productivos de esta victoria, Cedeño ligó de 5-2 con un tubey, un cuadrangular, anotó una carrera e impulsó tres rayitas. A él, se le unió, Víctor Bericoto de 3-2 con una anotada y tres fletadas, Lenyn Sosa con vuelacerca y Aldrem Corredor con un imparable que sirvió para llevar a dos corredores al plato para sumarse a la fiesta de los visitantes.

Pereda encendido

A pesar de no llevar a nadie al plato, Pereda triplico a la ofensiva y fue clave detrás del plato. El grandeliga supo guiar a su pitcheo para poder frenar a una ofensiva margariteña que es una de las mejores del actual certamen.

Dejando atrás el episodio del encuentro del jueves, el bullpen de Leones del Caracas mostró una versión diferente el viernes, salvo Ricardo Rodríguez que permitió un jonrón de dos carreras. A pesar de esto, Steven Pérez, Julio Rodríguez, Norwith Gudiño y Sandy Gastón se combinaron para sumar cuatro innings y un tercio de labor en blanco.

Con respecto a Steven Pérez 2-0 se alzó con el triunfo y sigue perfecto en su regreso a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), mientras que la derrota se le anotó a Melvi Acosta 0-1, quien toleró tres carreras limpias en su relevo de una entrada y dos tercios.

Leones ahora tiene récord de 6-8 y Bravos deja su marca en 9-6. Los melenudos regresan al Estadio Monumental para enfrentar a Caribes en una serie de dos compromisos.

Porlamar / Redacción Web