Seniat eliminó la fecha de caducidad del Registro Único de Información Fiscal

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) modificó el sistema en Venezuela al suprimir la fecha de caducidad en el Registro Único de Información Fiscal (RIF), una disposición oficializada en la Gaceta Oficial número 43.435.

La medida elimina el requisito de renovación trienal que obligaba a personas naturales y jurídicas a realizar continuos trámites presenciales y traslados a las sedes de la administración pública.

El ajuste forma parte de una política de modernización tecnológica e implementación de trámites digitales orientada a disminuir la carga burocrática y agilizar la dinámica comercial en el país. Con la actualización de la Providencia Administrativa, el comprobante mantendrá un número de identificación único e indefinido, perdiendo vigencia la exigencia de emitir un nuevo documento cada tres años salvo que existan variaciones en los datos fiscales registrados.

Más detalles

De acuerdo con el instrumento normativo, los contribuyentes únicamente deberán tramitar la actualización del documento cuando ocurran modificaciones substanciales en la información del titular, tales como cambios de domicilio fiscal, variación en la razón social o actividad económica, o ajustes en la junta directiva y representación legal en el caso de las empresas.

Para la validación de la información, el organismo tributario dispuso que la verificación del estatus y los datos del comprobante se realice de forma automatizada e inmediata a través del portal web institucional.

El mecanismo permite a las instituciones bancarias, comercios u otros entes públicos e independientes certificar en tiempo real la validez del número de registro sin solicitar un documento impreso de fecha reciente, evitando además la intervención de gestores e intermediarios en el proceso.

Caracas / Redacción Web