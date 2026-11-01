Alí Sánchez disparó un par de jonrones y Cardenales se impuso sobre Tiburones en Barquisimeto

Cardenales de Lara (10-4) obtuvo una victoria el sábado ante Tiburones de La Guaira (7-10) con pizarra de 14-4, con buena jornada ofensiva de Alí Sánchez, quien lució con par de cuadrangulares en su debut en la campaña 2026-2027.

Óscar Cumare Sánchez, jefe del departamento de prensa de Los Pájaros Rojos, informó que los larenses marchan con dos victorias y dos derrotas en la tercera semana de campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El lanzador ganador fue Max Castillo (2-0), mientras que la derrota cargó a nombre de Ángel Padrón (0-1).

Exhibición ofensiva

Tras dos entradas y media en cero, los larenses iniciaron su producción con grand slam de Carlos Pérez, lo que representó su segundo cuadrangular de la temporada.

En el sexto, Tiburones produjo tres gracias a una base por bolas con bases llenas a Juniel Querecuto y un sencillo productor de dos cortesía de José Córdova.

En esa misma entrada, los larenses respondieron con tres rayitas más, dos con un cuadrangular de Alí Sánchez, y otra en jugada de selección con batazo de Yonny Hernández.

En el séptimo tramo, Sánchez sacudió otro estacazo de vuelta entera, pero esta vez con dos en base. Las últimas cuatro de los crepusculares entraron en el octavo, con doble impulsor de dos conectado por Spencer Packard, doble remolcador de una por parte de Jesús Bastidas y un sencillo que trajo una más conectado por Yojhan Quevedo.

Mejores bateadores alados

Los más destacados con el madero fueron Yonny Hernández (5-3, 1 CI), Carlos Pérez (4-2, HR, 4 CI), y Alí Sánchez (4-2, 2 HR, 5 CI).

El movimiento de lanzadores por los larenses inició con Max Castillo, quien tiró cinco entradas completas sin permitir anotaciones, ponchando a tres rivales. Ya son diez innings completos que acumula el diestro sin permitir carreras esta justa.

La labor de Castillo fue relevada por Raúl Alcántara (0.1 IP), Listher Sosa (0.2 IP), Justin López (1.0 IP), Christian Cosby (1.0 IP) y Gustavo Rodríguez (1.0 IP).

Los Pájaros Rojos cerrarán esta semana ante los Tiburones este domingo, con el panameño James González en la lomita desde la 1:00 PM, en búsqueda de otra semana positiva.

Barquisimeto / Redacción Web