Tigres hizo gala de su tórrido bateo para doblegar a Bravos en Margarita

Los Tigres de Aragua empezaron la miniserie en su visita a la isla de Margarita con el pie derecho, tras superar de manera contundente 11 carreras por 2 a los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta de Porlamar, apoyados en una ofensiva que alcanzó por primera vez los 17 incogibles en un encuentro esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según Diego Naranjo, jefe del departamento de prensa de Tigres, ese equipo, dirigido por Miguel Pérez, consiguió una gran combinación entre su bateo oportuno y unos brazos que también lucieron solventes, combinándose para propinar un total de nueve ponches a la ofensiva "Insular", logrando retirar esa cantidad de rivales también por primera vez en lo que va de torneo por la vía de los strikes.

En el aspecto ofensivo, los maracayeros pegaron 17 inatrapables por primera vez en esta zafra, siendo liderado por el grandeliga Jobit Vivas, quien se fue de 5-3, con su primer bambinazo en Venezuela, cinco carreras traídas al plato y una anotada.

En lo que respecta al resto del linuep, del primero al sexto, todos duplicaron, consiguiendo también la mayoría de los remolques, y el único que no pudo conectar hits fue Jermaine Palacios.

Bullpen felino efectivo

En esta ocasión, el abridor José Manuel González estuvo un poco más descontrolado de lo habitual y eso lo llevó a actuar durante cuatro episodios, habiendo aceptado las únicas dos rayitas de Bravos, una de ellas con cuadrangular.

Por su parte, del bullpen se subieron al montículo cinco lanzadores; cada uno completó un tramo y todos lucieron solventes. Los relevistas permitieron apenas un par de indiscutibles y repartieron un solo pasaporte, en ese periodo. Christian Suárez (1-0) se llevó el lauro y la derrota fue para Júnior Guerra (0-3).

Con este triunfo, Tigres pone su registro en 9-6 y le asalta la tercera plaza de la tabla de posiciones justamente a Bravos (9-7), con quienes se verán las caras nuevamente el domingo en el mismo escenario.

Porlamar / Redacción Web