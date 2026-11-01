Fundaredes reportó presunto bombardeo de la FANB contra un campamento del ELN en Apure

Un presunto bombardeo de las Fuerzas Armadas de Venezuela (FANB) contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría dejado un saldo inicial de al menos nueve muertos, cifra que podría elevarse hasta 19 fallecidos según denuncias formuladas por la Organización No Gubernamental (ONG) Fundaredes en redes sociales.

De acuerdo con la ONG, el ataque militar habría tenido lugar en el sector Buena Vista del Meta, ubicado en el estado Apure, una zona rural y boscosa limítrofe con el departamento colombiano de Vichada. La información, que fue difundida inicialmente por la agencia de noticias AFP, todavía no ha sido confirmada por fuentes vinculadas con la FANB.

#AlertaFundaRedes Preocupan los reportes sobre un bombardeo del Ejército venezolano contra un presunto campamento del ELN en Buena Vista del Meta, #Apure, que habría dejado múltiples personas fallecidas y heridas. pic.twitter.com/zoO1JA0Yg7 — FundaREDES (@FundaREDES_) October 31, 2026

Medios nacionales dieron a conocer que el supuesto ataque contra el campamento guerrillero tuvo lugar el viernes y los detalles del mismo fueron revelados el fin de semana. Trascendió que AFP intentó establecer contacto de manera reiterada con las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Defensa con el fin de obtener un pronunciamiento oficial sobre lo acontecido en la frontera colombo-venezolana, pero el intento fue infructuoso.

Datos

Fundaredes precisó las primeras verificaciones realizadas en el área por el equipo de la ONG. Sugirió que esta acción bélica podría representar la primera operación de bombardeo registrada del ejército venezolano contra posiciones de la insurgencia colombiana del ELN.

"Desde hace aproximadamente veinte días existen testimonios de pobladores indígenas sobre enfrentamientos en la zona de Los Pijiguaos, estado Bolívar, y en áreas próximas al paso del Burro, en el entorno de los ríos Meta y Orinoco. Los hechos estan relacionados con disputas por el control de zonas de explotación de bauxita y coltán. De acuerdo con los reportes recibidos, el día de ayer el Ejército venezolano bombardeo un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Buena Vista del Meta", escribió Juan García, coordinador de Fundaredes en Apure, en la red social X.

Más reacciones

Paralelamente, observadores de Fundaredes y la activista de derechos humanos Rocío San Miguel advirtieron sobre la existencia potencial de otros 10 cuerpos en los alrededores de la zona del impacto, lo que situaría el número total de víctimas en 19 presuntos miembros de la estructura irregular.

San Miguel, especialista en seguridad nacional y temas de la FANB, confirmó que los habitantes de la zona fronteriza notificaron sobre los fuertes ataques aéreos y el posterior deceso de las personas presuntamente vinculadas a la organización insurgente.

Reportes locales señalan un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, Edo Apure, fronterizo con Colombia



Habrían sido dados de baja miembros del ELN. Se espera información oficial del Estado, indicando el número total de… https://t.co/S6bobqk2dc pic.twitter.com/EGyldbvXXD — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) October 31, 2026

Alertó acerca del clima de zozobra e inseguridad en el que permanecen los pobladores rurales de Apure debido al control social y las presiones continuas que ejercen los grupos armados irregulares en las franjas fronterizas.

"Reportes locales señalan un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, Edo Apure, fronterizo con Colombia. Habrían sido dados de baja miembros del ELN. Se espera información oficial del Estado, indicando el número total de fallecidos y el alcance de la operación militar", publicó San Miguel en X.

Caracas / Redacción Web