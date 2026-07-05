León XIV recordó a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con Venezuela al recordar a las víctimas de los terremotos registrados el pasado 24 de junio y aseguró que mantiene al pueblo venezolano presente en sus oraciones.

Tras el rezo del ángelus dominical, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice dedicó unas palabras en español luego de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela. "Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil", manifestó.

El mensaje del Santo Padre llega mientras continúa la emergencia causada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron varias regiones del país el 24 de junio. De acuerdo con el balance oficial más reciente, la cifra de fallecidos asciende a 2.954 personas, mientras que 16.592 resultaron heridas.

Por su parte, el pasado viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Zoe Brennan, informó que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, lo que refleja la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta el país.

Ciudad del Vaticano / EFE