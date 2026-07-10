Legislador llama a consolidar una unidad nacional para atender la emergencia tras el doblete sísmico

La compleja realidad que afronta el territorio nacional exige postergar las confrontaciones políticas para dar prioridad absoluta a los ciudadanos, según el legislador del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne), Johan Yánez. El parlamentario señaló que el país requiere de una sólida cohesión entre todos los sectores con el objetivo de superar las actuales circunstancias y enfocar los esfuerzos en la reconstrucción.

Tras las graves consecuencias dejadas por los recientes temblores en el estado La Guaira, Yánez enfatizó que la prioridad debe ser la atención inmediata de las familias perjudicadas. Desde la acera de la oposición política, manifestó la disposición de contribuir a generar un clima propicio para estas labores de recuperación.

El legislador recordó que el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad directa de cumplir con sus obligaciones institucionales. Los ciudadanos que atraviesan esta situación de vulnerabilidad necesitan respuestas oportunas acompañadas de resultados concretos y medibles en las zonas afectadas.

En este contexto, el representante regional consideró de gran importancia gestionar la liberación de los recursos financieros pertenecientes a la nación que se encuentran retenidos en el exterior. Estos fondos, sumados al apoyo técnico e internacional, serán fundamentales para dar soluciones habitacionales, de salud, educación y empleo a los afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

Para concluir, Yánez expresó que existe una gran expectativa en que las medidas anunciadas por el Ejecutivo se cumplan de manera eficiente y transparente en los lapsos establecidos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero