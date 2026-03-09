Lechería albergará competencia de Karate Do Tradicional

Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, albergará el octavo Campeonato de Karate Do, estilo tradicional.

El evento se desarrollará el 21 de marzo en la playa Los Canales de la capital morreña.

Richard Chacín, senséi de la Academia Boyacá de Barcelona, informó que la justa será precedida por el VI Ecotraining, un entrenamiento del arte marcial de origen japonés que será abierto para los peleadores de diferentes categorías.

Costo

Los interesados en participar en esta actividad, que cuenta con el aval tanto de la asociación venezolana (AKTA) como de la federación internacional que rige la disciplina de combate (ITKF), deberán cancelar una inscripción de 25 dólares o su equivalente en bolívares.

Chacín invitó a los karatecas, de distintos dojos asentados en la zona norte de Anzoátegui, a participar en este evento, que tiene como objetivo darle roce competitivo a los deportistas orientales.

Puerto La Cruz / Joseph Ñambre