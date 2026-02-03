Laura Dogu se presentó oficialmente como encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela: "El trabajo ya comenzó"

La diplomática estadounidense Laura Dogu, se presentó oficialmente como la encargada de negocios de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela.

A través de un video publicado en Instagram por la embajada del país norteamericano, la representante del gobierno de Donald Trump manifestó que "el trabajo ya comenzó".

Dogu, que ya ejerció como embajadora en Honduras y Nicaragua, comentó que el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han confiado en ella para liderar su misión en Caracas. "Es un momento histórico para ambos países", dijo.

La diplomática sostuvo que parar lograr su "misión" va a trabajar de la mano los venezolanos y con representantes de los distintos sectores del país y con diferentes perspectivas.

Insistió en la ejecución de un plan de tres fases, que incluye "la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática".

"El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. La apertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace unos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica", destacó.

Laura Dogu puntualizó que garantizará que el proceso sea sostenible y que brinde beneficios tangibles para ambos países. "Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. Manos a la obra!".

Caracas / Redacción web