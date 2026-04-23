Laser retomará vuelos directos entre Caracas y Miami desde mayo

La aerolínea venezolana Laser informó este miércoles que comenzará a operar vuelos sin escalas entre Caracas y Miami a partir del 1 de mayo, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos autorizara en marzo la reactivación de conexiones aéreas con Venezuela.

La compañía detalló, a través de sus redes sociales, que estos vuelos se realizarán en alianza con la aerolínea estadounidense Global X, con una frecuencia diaria en ambos sentidos entre Miami y la capital venezolana.

De acuerdo con la información suministrada, las operaciones se llevarán a cabo en aeronaves Airbus A320, con capacidad para 150 pasajeros, aunque no se precisaron los costos de los boletos.

Con esta reactivación, Laser se incorpora a otras aerolíneas como Copa Airlines y American Airlines, que también han anunciado el restablecimiento de esta ruta aérea entre Venezuela y Estados Unidos.

En el caso de American Airlines, la empresa ya inició la comercialización de pasajes desde el pasado lunes, con tarifas que superan los 1.000 dólares por trayecto.

Caracas / Redacción web