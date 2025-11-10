Las Voces Risueñas de Carayaca regalaron lo mejor de su repertorio a los carupaneros

Las Voces Risueñas de Carayaca llenaron de tradición la Concha Acústica Luis Mariano Rivera de Bermúdez, estado Sucre, en el espectáculo “Un regalo para Carúpano”, con el cual hicieron un particular presente al gentilicio local, que plenó los espacios del emblemático escenario.

La ocasión también sirvió para celebrar los 75 años de vida del grupo oriundo de La Guaira y su labor artística a favor del folclore venezolano.

El conjunto compartió escena con los grupos Temiche, Los Parranderos de La Loma y Tradición El Muco, los cultores Catalina Núñez, Omaira Rodríguez y Domingo Moya, y Danzas Carúpano, en un espectáculo que llenó de emoción y sabor a los presentes.

Las Voces Risueñas de Carayaca ofrecieron lo mejor de su repertorio de aguinaldos y parrandas y tal como señaló su directora, Lorelei Pérez, quien señaló que quedaron encantados con la receptividad y el calor de los carupaneros.

Alabó que los jóvenes cultores tengan amor por las cosas de Venezuela, especialmente por los aguinaldos y parrandas. “Son géneros por los que hemos luchado toda la vida, durante 75 años,por mantenerlo”.

Calor

Agregó que en Carúpano se sintieron como en casa, “fascinados y contentos, por compartir la noche con ustedes”.

Dijo que llevaban tiempo planificando el viaje a Oriente y en particular a Bermúdez, y finalmente se dio gracias a las gestiones de cultores y del locutor Oliver García, que activaron para que el encuentro se hiciera realidad.

Durante la presentación, fueron homenajeados con la entrega de la llave de la ciudad, por parte del gobierno municipal.

Sucre / Corresponsalía Carúpano