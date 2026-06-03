PC reporta normalidad en Nueva Esparta tras el paso de la onda tropical número siete

Desde el primero de mayo comenzó oficialmente la temporada de lluvias en el territorio nacional. En este contexto, el director de Protección Civil (PC) y Coordinador General de la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Reedan) Marítima e Insular, Kowualkys Vásquez, informó sobre las precipitaciones registradas recientemente en la región, las cuales estuvieron asociadas al paso de la onda tropical número siete.

El funcionario explicó que, aunque este fenómeno meteorológico ya se encuentra desplazándose por el occidente del país, su tránsito dejó nubosidad y precipitaciones de intensidad variable, las cuales se presentaron de leves a moderadas.

Asimismo, destacó que no se reportaron consecuencias negativas ni daños materiales en la entidad insular como resultado de estas lluvias.

Esta situación favorable, según el funcionario, responde a las labores de gestión de riesgos prospectiva que se han venido ejecutando en las distintas comunidades.

Vásquez señaló que se ha realizado un trabajo conjunto de educación y prevención, junto con las 11 alcaldías del estado Nueva Esparta y los directores municipales, ejecutando planes de mantenimiento que incluyen supervisión, desmalezamiento y retiro de desechos sólidos.

Zonas vulnerables

Las inspecciones se concentraron principalmente en los pasos de agua y quebradas que, por antecedentes históricos, han presentado algún tipo de afectación.

Durante la supervisión de estos puntos vulnerables se pudo constatar que la cantidad de agua que corría era mínima, lo que demuestra la efectividad de las labores preventivas y de limpieza realizadas de manera anticipada.

Las autoridades hicieron un llamado a la conciencia y prevención de los habitantes que residen cerca de estos ríos, exhortándolos a evitar el desecho de escombros o basura que puedan generar un efecto de taponamiento y posteriores desbordamientos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero