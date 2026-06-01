Apagón en teatro de Cumana impidió la presentación de más de 50 artistas

Una falla eléctrica registrada en el centro histórico de Cumaná, capital del estado Sucre, obligó a suspender la única función de un festival musical inspirado en las historias más emblemáticas de Disney, prevista para este 30 de mayo en el Teatro Luis Mariano Rivera.

Luego de varias semanas de promoción y ensayos, más de 50 artistas vieron frustrada su presentación debido a la interrupción del servicio eléctrico, que afectó directamente las instalaciones del principal recinto cultural de la capital sucrense.

Larga espera

Según la información suministrada, la falla se registró pasadas las 4:30 de la tarde y el servicio fue restablecido cerca de las 9:00 de la noche.

Durante ese tiempo, decenas de personas permanecieron en las inmediaciones del teatro, situado en el municipio Sucre, a la espera de una solución, luego de que se informara que la electricidad sería restablecida en poco tiempo.

Sin embargo, tras varias horas de espera, la organización anunció la reprogramación del espectáculo.

Persisten inconvenientes

La suspensión del evento volvió a poner sobre la mesa los problemas asociados a las fallas eléctricas que en años recientes han afectado actividades culturales en el Teatro Luis Mariano Rivera.

Artistas, organizadores y asistentes han señalado, en distintas oportunidades, que este tipo de situaciones terminan opacando meses de preparación y limitando el disfrute del público.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, representantes de la gobernación anunciaron la adquisición de una planta eléctrica destinada a garantizar la continuidad de los espectáculos en el recinto. No obstante, hasta la fecha el equipo no ha sido instalado.

Ofrecen disculpas

A través de un comunicado, el presidente de la Fundación Teatro Luis Mariano Rivera, Marco Tulio Ortiz, ofreció disculpas a los artistas, organizadores y espectadores afectados por la suspensión.

Asimismo, aseguró que se realizarán los esfuerzos necesarios para poner en funcionamiento un generador eléctrico de emergencia y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Cumaná / Lino Castañeda